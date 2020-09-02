Москва, , 10:36 — REGNUM Оба участника уличной драки на Комсомольском проспекте в Москве, в которой пострадал народный артист Юрий Шлыков, написали заявление в полицию. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, причины и обстоятельства конфликта устанавливаются. При этом в полицию с заявлением обратились оба участника потасовки — сам Шлыков и его оппонент.

В ГУ МВД России по столице подтвердили получение заявлений от участников драки в центре Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народный артист Юрий Шлыков у подъезда своего дома сделал замечание мужчинам из-за оставленного мусора, получив в ответ несколько ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в конце мая 2020 года после массовой драки на петербургском рынке «Апраксин двор», полиция провела несколько рейдов и изъяла контрафактной продукции на общую сумму в 5 млн рублей.

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