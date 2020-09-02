Белгород, , 10:54 — REGNUM Подробности трагедии на строящемся жилом доме в Белгороде представили в региональном Следственном комитете. Пострадавшими оказались трое 16-летних учащихся индустриального колледжа, пришедших для подработки на стройку, сообщает 2 сентября пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 1 сентября после учебы трое подростков пришли на стройку с целью заработка. Их направили на уборку мусора на седьмом этаже строящегося здания.

«Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке. После начала движения люлька оборвалась, молодые люди упали с высоты седьмого этажа. Пострадавшие были доставлены в больницу, где 16-летний молодой человек от полученных травм скончался. Двоим потерпевшим оказывается медицинская помощь в условиях стационара», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены судебные экспертизы, изучается документация, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.