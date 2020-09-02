Ташкент, , 10:26 — REGNUM Девятнадцатилетний водитель Lacetti сбил инспектора ДПС в Ташкенте, который в настоящее время находится в реанимации. Об этом 2 сентября сообщили в ГУВД Ташкента.

Авария произошла 1 сентября в 19:00 (17:00 мск). Инспектор ДПС оставил автомобиль Captiva для проверки документов водителя. После проверки инспектор обошел автомобиль и направился на обочину.

В этот момент водитель Lacetti потерял управление, врезался в припаркованный Captiva и по инерции наехал на инспектора ДПС. Материалы дела переданы в прокуратуру.

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