Энгельс, Саратовская область, , 10:31 — REGNUM Прокуратура Саратовской области проводит проверку после получения ребенком телесных повреждений в результате падения из окна шестого этажа в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оставшийся один в квартире 7-летний мальчик, 1 сентября вышел на балкон. Затем ребенок встал на табуретку, не удержал равновесие и выпал из окна шестого этажа многоэтажного дома. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие случившемуся. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 сентября при падении с высоты пострадал житель города Балашова Саратовской области. Происшествие произошло в доме №12 «Б» на улице Орджоникидзе.

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