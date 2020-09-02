Хартум, , 10:38 — REGNUM По меньшей мере 90 человек погибли и почти 400 000 человек пострадали в результате сильного наводнения в Судане, передаёт BBC Africa со ссылкой на сообщение ООН.

В соответствии с сообщением, наводнение спровоцировали сильные дожди, и уровень воды в реке Нил поднялся почти на 17,5 метров, что является самым высоким уровнем за последние 100 лет.

В организации также отметили, что доступ к чистой воде, который имеет решающее значение для гигиены во время пандемии коронавируса, теперь также осложнён. По первоначальной оценке ООН, около 2000 источников воды были загрязнены или разрушены.

Наиболее пострадавшие регионы находятся на востоке страны, в штатах Белый Нил, Дарфур и Хартум, где десятки тысяч внутренне перемещённых лиц остро нуждаются в жилье и другой чрезвычайной помощи,

В одном только штате Хартум более чем 21 000 человек пострадали от наводнения, и в воскресенье, 30 августа, правительство штата объявило чрезвычайное положение из-за наводнения.

«По всей стране, по состоянию на 25 августа, 380 000 человек пострадали и 90 погибли», — заявил Йенс Лерке, пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на брифинге в Женеве.

Наводнения также разрушили дороги, что затрудняет доставку гуманитарной помощи общинам, находящимся в тяжелом положении.