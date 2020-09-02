Саратов, , 10:15 — REGNUM По решению Волжского районного суда в Саратове в колонию общего режима отправятся шесть местных жителей, обвиняемые в создании законспирированной ячейки экстремистского международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат"* (организация, деятельность которой запрещена в России). Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.

Судом предполагаемый организатор ячейки приговорен к трем годам колонии по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации»). Один подсудимый проведет в заключении год, остальные четверо — по году и четыре месяца. Все пятеро соучастников признаны виновными по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности общественного или религиозного объединения, ликвидированного судом за экстремизм»).

ИА REGNUM напоминает, жителей Саратовской области задержали в марте 2019 году. В ходе обысков у задержанных была обнаружена и изъята экстремистская литература и иные документы, имеющие доказательства преступной деятельности.

Читайте также: В Саратовской области арестовали пятерых подозреваемых в экстремизме