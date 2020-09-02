Хабаровск, , 10:08 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края двое мужчин похитил возле ресторана местного жителя. Злоумышленники требовали с похищенного 700 тыс. рублей в обмен на свободу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Обвиняемые 1997-го и 1972 годов рождения перевезли похищенного в подвал здания, где связали и избивали. Потерпевший пообещал выполнить требования и передать похитителям 700 тыс. рублей. Его отпустили и он сразу сообщил о произошедшем в УФСБ России по Хабаровскому краю.

Похитители были оперативно задержаны правоохранительными органами. Выяснилось, что они уже привлекались к уголовной ответственности. Обоих мужчин заключили под стражу.

Уголовное дело по статьям «похищение человека» и «вымогательство» направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, один из трёх предполагаемых членов банды, похитившей жителя Сочи ради выкупа, задержан в Адыгее. В настоящее время обвиняемый арестован.