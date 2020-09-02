Белгород, , 10:42 — REGNUM Три человека упали со строительного лифта на улице Есенина в Белгороде. Один из пострадавших скончался в реанимации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Трагедия произошла 1 сентября примерно в 19:50 на строящемся жилом доме. С уровня 11 этажа упала «люлька» подъёмника, в которой находилось три человека — молодые люди 16, 17 и 18 лет. Подростков госпитализировали в областную детскую больницу. У одного из них предварительно диагностировано повреждение позвоночника, он в реанимации. Второй находится в палате в состоянии средней тяжести. Самого старшего пострадавшего, 18-летнего студента индустриального колледжа, скорая помощь доставила в реанимацию второй городской больницы, где он скончался от травм.

Для установления причин и обстоятельств аварии будет проведено расследование.