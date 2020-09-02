Депок, 2 сентября 2020, 10:06 — REGNUM В результате взрыва газового баллона для воздушных шаров в индонезийском городе Депок пострадали трое человек, сообщает Detik.
«Есть трое пострадавших, двое получили серьезные ранения. Один человек погиб», — говорится в заявлении отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий городской пожарной службы Депока.
Издание отмечает, что взрыв произошел во время заправки газового баллона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 потрясло индонезийскую провинцию Ачех.
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