Пермь, , 10:01 — REGNUM В Перми утром 2 сентября остановочный комплекс упал на автобус с пассажирами. Транспортное средство получило повреждения. Среди людей пострадавших нет, сообщает портал 59.ru.

ЧП случилось на остановке «Завод масел». Остановочный павильон не выдержал порыва ветра, сдвинулся с места и упал на автобус, который следовал по маршруту № 32. Остановочный комплекс сделан из металлического профиля и сайдинга.

Фрагмент остановки практически вошел в салон автобуса, выбив стекло рядом с местом кондуктора. Как утверждают очевидцы, среди пассажиров паники не было. Открыли двери, и люди вышли из салона.

В муниципальном департаменте транспорта отметили, что павильон находится в первоочередном плане ремонта.