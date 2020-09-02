Москва, , 10:02 — REGNUM Находящийся в «Лефортово» деловой партнёр бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков дал признательные показания в участии в убийствах предпринимателей и таким образом заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следственный комитет России Sledcom.ru

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Николай Мистрюков заявил следователю, что Сергей Фургал был одним из организаторов убийства и покушениях на убийство Олега Булатова и Александра Смольского, пишет ТАСС со ссылкой на источник информации.

Известно, что Мистрюков тяжело болен и практически ослеп, будучи в заключении в СИЗО.

По неофициальным данным, вину признал и уже осужденный за вымогательство экс-сотрудник МВД Хабаровска Владимир Першин, который находится под госзащитой.

Остальные подозреваемые по этим уголовным делам вину не признают.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи просят суд оставить под стражей Сергея Фургала до 9 декабря 2020 года. Его задержали 9 июля в Хабаровске и этапировали в Москву по обвинению в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей на Дальнем Востоке.