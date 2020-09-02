Соледар, ДНР, 2 сентября 2020, 09:59 — REGNUM На временно подконтрольной Украине территории ДНР в районе линии соприкосновения на неустановленном взрывном устройстве подорвался комбайн. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Инцидент произошёл под Волновахой.
Подробности происшествия пока не известны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ выпустила отчёт, согласно которому за время действия перемирия, с 27 июля по 31 августа, было зафиксировано 829 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.
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