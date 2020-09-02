Джакарта, 2 сентября 2020, 09:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло индонезийскую провинцию Ачех, сообщает Detik.
Известно, что землетрясение произошло 1 сентября 2020 года в 18:52 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в округе Симёлуэ на глубине 10 км.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение не вызовет цунами.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара 1 сентября 2020 года.