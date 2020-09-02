Джакарта, , 09:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло индонезийскую провинцию Ачех, сообщает Detik.

Известно, что землетрясение произошло 1 сентября 2020 года в 18:52 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в округе Симёлуэ на глубине 10 км.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение не вызовет цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара 1 сентября 2020 года.