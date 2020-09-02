Усть-Канский район, Алтай, , 09:34 — REGNUM В Усть-Канском районе Республики Алтай стражи порядка задержали 32-летнего мужчину по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, он стрелял в своего знакомого.

По данным следствия, двое мужчин в ночь на 27 августа распивали спиртное на животноводческой стоянке. В ходе возникшего спора, потерпевший оскорбил собутыльника. Оскорбившись, тот взял ружье и дважды выстрелил в ногу и руку обидчика.

«Не осознав произошедшее, мужчины продолжили распивать спиртное, после чего легли спать. От полученных в результате преступных действий подозреваемого телесных повреждений и обильной кровопотери 32-летний житель Алтайского края, прибывший в республику для сбора кореньев, скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Утром подозреваемый, испугавшись содеянного, скинул тело убитого в реку, надеясь, что его унесёт течением. Однако спустя два дня тело нашли на том же месте сотрудники полиции.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.