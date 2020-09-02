Токио, , 09:29 — REGNUM Япония будет оказывать долгосрочную помощь Маврикию, направленную на ликвидацию последствий утечки нефти с японского судна MV Wakashio, севшего на мель 25 июля. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга.

Суга отметил, что помощь будет направлена на ликвидацию не только экологических последствий аварии, но также социальных и экономических.

«Мы хотели бы предложить помощь как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, сотрудничая со странами, связанными с аварией», — сказал Суга, который является основным претендентом на пост премьер-министра Японии после отставки Синдзо Абэ.