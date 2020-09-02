Магадан, Магаданская область, , 09:26 — REGNUM На обочине дороги в Магаданской области случайно обнаружена в куче старой мебели и хлама доска почёта «Ими гордится школа», на которой было приклеено много фотографий лучших учеников в 1986—1987 годах.

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Стихийную свалку журналист Анастасия Якубек увидела именно 1 сентября.

О своей находке она рассказала в соцсетях и опубликовала список фамилий. Женщина готова вернуть фотографии всем, кто узнает себя, своих друзей, родственников.

«Радостный День знаний закончился на… свалке. Объездная дорога между 14 км и Солнечным. Несанкционированная помойка. Кто-то выбросил стенд «Ими гордится школа» с фотографиями юных магаданцев. Фото талантливых ребят 1986−1987 годов из 13 магаданских школ. В очередной раз испытала испанский стыд, когда косячит кто-то, а стыдно тебе. Среди «гордостей», которые оказались на помойке, и мой муж, ещё шестиклассник», — написала Анастасия Якубек.

Она вырезала со стенда все фотографии и предлагает связаться с ней через соцсети:

«Встретимся — передам «спасённое детство».

Как сообщало ИА REGNUM, в День знаний для школьников всех регионов страны прошёл Всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать». Президент РФ Владимир Путин поздравил и подчеркнул, что 1 сентября — это всегда праздник, и этому дню присуще особое волнение, когда «с нетерпением ждёшь встречи с одноклассниками, с любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания».