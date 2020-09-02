Томск, , 09:16 — REGNUM В Томской области арестован мужчина по подозрению в совершении серии нападений на женщин на протяжении 12 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступления были совершены с 2008 по 2012 годы.

В этот период несколько женщин в Томске и области были изнасилованы неизвестным лицом. В связи со схожестью происшествий, уголовные дела были объединены в одно производство.

Установить личность подозреваемого удалось по итогам исследований с изучением вещественных доказательств, в том числе данных ДНК. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина заключён под стражу.

«В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.