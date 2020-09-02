Ростов-на-Дону, , 09:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар, вспыхнувший на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) в микрорайоне Левенцовский. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Все очаги тления и задымления на площадке временного накопления отходов в микрорайоне Левенцовский локализованы. В работе по пересыпке грунтом очагов горения было задействовано более 10 единиц спецтехники и использовано 3500 тонн грунта», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

В настоящее время площадка временного накопления мусора не действует. Что стало причиной возникновения огня, выясняют специалисты. Площадь пожара не уточняется.