Казань, , 10:06 — REGNUM Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина в центральный аппарат ведомства. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

С ее слов, для наиболее оперативного, полного и объективного расследование уголовное дело по факту убийства мужчины из Бугульмы по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») передано в главное следственное управление СКР.

ИА REGNUM напоминает, предприниматель, владелец торговой сети «Изобилие» Евгений Деданин был убит накануне в Бугульме. По предварительной информации, мужчина был застрелен около одного из ресторанов. Он был госпитализирован в местную больницу, но от полученного ранения скончался. По «горячим следам» задержан 54-летний иностранец, проживавший в Самаре.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2018 года Деданин оборонялся от разбойного нападения и убил двоих грабителей, напавших на его дом. Отмечалось, что нападавшие были жителями Самарской области. В отношении бизнесмена тогда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Позднее в республиканской прокуратуре сочли, что решение о возбуждении уголовного дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, который убил двоих напавших на его дом грабителей, является незаконным и подлежит отмене.

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