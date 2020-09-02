Кызыл, , 08:57 — REGNUM Жительница Кызыла стала фигурантом уголовного дела по обвинению в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Туве, в качестве воспитательной меры 35-летняя женщина систематически избивала 14-летнюю дочь.

Дело дошло до того, что девочка стала бояться приходить домой и пряталась у соседей. Последние сообщили об этом в полицию.

В ходе разбирательства подозреваемая дала признательные показания. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.

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