Кызыл, 2 сентября 2020, 08:57 — REGNUM Жительница Кызыла стала фигурантом уголовного дела по обвинению в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Туве, в качестве воспитательной меры 35-летняя женщина систематически избивала 14-летнюю дочь.
Дело дошло до того, что девочка стала бояться приходить домой и пряталась у соседей. Последние сообщили об этом в полицию.
В ходе разбирательства подозреваемая дала признательные показания. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.
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