Курган, , 08:51 — REGNUM В Курганской области рухнул пешеходный мост, который был построен около недели назад. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Область 45», сооружение упало на федеральную трассу. Причина была в том, что водитель грузовика задел его ковшом. Строение не выдержало и обрушилось.

Официально мост ещё не был открыт, поэтому пешеходов на нём не оказалось. Пострадавших нет. Остатки объекта уже убрали с проезжей части.

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