Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 08:38 — REGNUM Двое забайкальских медиков стали «мёртвыми душами» ради получения миллиона рублей по федеральной целевой программе «Земский доктор». Подробности уголовного дела сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

В 2018 году главный врач Забайкальской районной больницы по предварительной договоренности со своими приятелями — врачами больницы Забайкальска — оформил фиктивные документы об их увольнении с последующим трудоустройством в Даурскую участковую больницу. При этом медработники фактически оставались работать на прежних местах. После чего врачи подали документы в краевой минздрав и получили по миллиону рублей в рамках федеральной программы «Земский доктор», которая предусматривает выплату компенсации за переезд в сельскую местность.

Замахинации с деньгами суд приговорил всех троих к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Они полностью возместили ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последнее время это далеко не первый скандал, связанный с известными персонами в Забайкальском крае. В августе было предъявлено обвинение в мошенничестве теперь уже бывшему заместителю главы администрации муниципального района «Ононский район» по территориальному развитию и экономике: он разрешил коммунальщикам похитить субсидию.

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В хищении средств «Кыринская центральная районная больница» подозревают бухгалтеров.

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