Хараре, , 08:43 — REGNUM 12 молодых слонов, найденных мёртвыми рядом с крупнейшим национальном парком Зимбабве, возможно, умерли от бактериальной инфекции, передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя Управления парков и дикой природы Зимбабве (Zimparks).

Колумбус Чайтезви, главный ветеринарный инспектор, заявил, что в организации исключили браконьерство и отравление цианидом.

Напомним, что туши слонов были обнаружены в прошлую пятницу, 28 августа, в лесу Пандамасуве на западе Зимбабве, между Национальным парком Хванге и водопадом Виктория.

Загадочная смерть наступила после того, как в Ботсване сообщили о гибели более 200 слонов в июне.

Чайтезви заявил, что после предварительных тестов агентство заподозрило, что слоны могли заразиться смертельной бактериальной инфекцией во время поиска пищи.

С началом сухого летнего сезона пищи становится мало, и молодые слоны, как правило, едят траву и зарываются в почву, подвергая себя воздействию бактерий, сказал он.

«Пока лабораторные данные указывают на то, что это бактериальная инфекция, но мы не знаем, что это за бактерии», — сказал Чайтецви в интервью агентству Reuters.

Представитель Zimparks Тинаше Фараво отметил, что погибшие животные были в возрасте от пяти до шести месяцев.

«Вы видите, что эти детеныши не могут дотянуться до верхушек деревьев, поэтому они в конечном итоге едят всё, что в некоторых случаях может быть ядовитым», — сказал Фараво.

Крис Фоггин, чья лаборатория фонда дикой природы водопада Виктория помогает с тестированием образцов, а также ранее тестировала образцы слонов из Ботсваны, рассказал, что до сих пор не было никакого сходства между смертями слонов в этих двух странах.

По меньшей мере 200 слонов, а также десятки буйволов и антилоп погибли в парках дикой природы Зимбабве из-за нехватки пищи и воды после засухи в 2019 году.

Чиновники Zimparks уверены, что самая большая угроза для слонов Зимбабве — это перенаселение. Меньшее количество осадков в этом году может привести к голоду среди животных, уверены эксперты.

В Зимбабве, по оценкам защитников природы, обитает около 80 000 слонов, что составляет примерно пятую часть от общего числа африканских слонов. В последние годы общая численность резко сократилась, главным образом из-за сочетания браконьерства, незаконной охоты и засухи.

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