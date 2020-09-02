Красноярск, , 08:11 — REGNUM На утро 2 сентября в Красноярском крае действует 24 лесных пожара на общей площади 144,5 тыс. га в Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

В тушении участвуют 870 человек, задействовано 28 единиц техники. Населённым пунктам пожары не угрожают, заверили в министерстве. Предварительная причина возгораний — грозы.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали четыре лесных пожара на площади 1,6 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 143 тыс. га. В лесах края действует режим ЧС.

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