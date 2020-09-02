Бийск, Алтайский край, , 07:49 — REGNUM Только после официального запроса министерство здравоохранения Алтайского края признало существование вспышки коронавируса среди сотрудников Бийской ЦГБ. На сайте данного ведомства информация о случившемся не опубликована.

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Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ведомства, в стационаре алтайского наукограда по итогам тестирования свыше 300 работников лечебного учреждения выявлены не менее 24 случаев заражения SARS-CoV-2 среди персонала. Сейчас в рамках предписания Роспотребнадзора тестирование проходят все пациенты, которые готовятся к выписке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в Алтайском крае было зафиксировано рекордное число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом — 11 человек. Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 344.

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