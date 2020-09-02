Прибайкальский район, Бурятия, , 07:47 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина взяла под контроль дело о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетней девочке в Прибайкальском районе. Об этом омбудсмен написала на своей странице в «Фейсбук».

«В Прибайкальском районе Республики Бурятия произошёл чудовищный случай жестокого обращения с малолетним ребёнком со стороны родственника», — прокомментировала она инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний мужчина распивал с родственником спиртные напитки, отдав его пятилетней дочке свой телефон. Во время игры та случайно уронила и повредила его, что вызвало ярость подозреваемого. Взяв топор он ударил по руке девочки, отрубив два пальца.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована и находится в больнице с матерью. Наталья Ганькина сообщила о намерении посетить семью, в которой есть ещё несовершеннолетние дети.

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