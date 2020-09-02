Благовещенск, , 07:33 — REGNUM Супер тайфун «Майсак» окажет влияние на погоду в Амурской области 3 и 4 сентября. Прогнозируются сильные дожди с порывами ветра до 23 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Гидрометцентре.

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Ночью 3 сентября в восточных районах Приамурья пройдут кратковременные дожди. Ожидается сильный ветер до 8 метров в секунду. Температура воздуха на севере не поднимется выше +10°С, на юге — до +15°С.

Небольшой дождь пройдёт днём 3 сентября в северных районах. На юге ожидаются ливни с грозами. Порывы ветра достигнут 21 метра в секунду. Температура воздуха в дневное время будет от +18 до +23°С.

В областной столице сильный ливень ожидается днём 3 сентября. Температура воздуха в Благовещенске составит +18 — +20°С. При северном ветре от 5 до 10 метров в секунду, могут быть порывы до 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал 3 сентября из-за надвигающегося супертайфуна «Майсак» освободить учеников от занятий в школе. Особенно в тех районах, где ожидаются сильные ливни и ветра.