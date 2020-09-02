Новочеркасск, Ростовская область, , 07:13 — REGNUM В Ростовской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о пожаре на проспекте Баклановском в Новочеркасске в экстренные службы поступило в 20:40 мск 1 сентября. Огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме и прошёлся по площади 50 кв. метров. Чуть более часа потребовалась спасателям, чтобы ликвидировать пожар.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. К ликвидации пожара было привлечено 25 человек и семь единиц техники.

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