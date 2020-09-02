Иркутск, , 07:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 2 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 033 человека, причём 75 добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без одного нового летального случая пациента с SARS-CoV-2.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 556 пациентов, из них 27 болеют тяжело. Выздоровели 144 849 человек, 273 — погибли.

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