Токио, , 07:08 — REGNUM В Японии из-за тайфуна «Майсак» были отменены 119 внутренних авиарейсов. Об этом 2 сентября сообщает телеканал NHK.

В связи с тем, что тайфун затронул преимущественно южный регион страны, большая часть рейсов была отменена из аэропортов южных префектур Кагосима и Окинава.

По данным телеканала, из-за сильных порывов ветра, вызвавших обрушение конструкций, не менее восьми человек получили различные травмы.

В настоящее время тайфун «Майсак» находится вблизи острова Кюсю на юго-западе Японии, в связи с чем в расположенной на острове префектуре Нагасаки объявлена эвакуация около 20 тысяч жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила синий уровень погодной опасности в связи с тайфуном «Майсак», который стал первым супертайфуном в 2020 году в Китае.

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