Абакан, , 06:47 — REGNUM С начала 2020 года в Хакасии зарегистрировано 1782 бытовых пожара, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным управления, при пожарах погибли 24 человека, травмирован 21 человек, спасены 168.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале пожар в пятиэтажном жилом доме стал причиной гибели двоих детей и подростка.

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