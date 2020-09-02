Кызыл, , 06:47 — REGNUM В Туве у нерадивой матери изъяли грудного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, ранее 28-летняя женщина «прославилась» благодаря появившемуся в соцсетях видео.

На кадрах ролика видно, как мать распивает пиво в компании мужчин с младенцем на руках. Полицейские по данному факту начали проверку, в ходе которой была установлена личность женщины. Ребёнок у неё был изъят и помещён в республиканскую детскую больницу.

В отношении родительницы возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время решается вопрос о лишении её родительских прав.

«Стражи правопорядка не остались в стороне и продолжают следить за судьбой ребёнка. Инспекторы ПДН привезли ему в подарок всё самое необходимое — подгузники, детские влажные салфетки, игрушки и многое другое», — отметили в ведомстве.

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