Петропавловск-Камчатский, , 06:39 — REGNUM На Камчатке 35-летний пьяный мужчина допустил падение своего полуторагодовалого сына с балкона на втором этаже. Ребёнок выжил и находится в реанимации, в отношении его отца возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Пьяный отец в ночь с 1 на 2 сентября на балконе поставил своего сына на подоконник и перестал держать его. Мальчик выпал из окна и получил множественные телесные повреждения и черепно-мозговую травму. Ребёнок находится в реанимации.

Отца, допустившего выпадение сына из окна, могут задержать и заключить под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Выборгском районе Ленинградской 16-летняя девушка подозревается в убийстве своей семимесячной дочери. Подозреваемая утверждает, что ребенок умер естественной смертью.