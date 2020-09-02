Пензенский район, Пензенская область, , 09:57 — REGNUM Житель Пензы скончался во время рыбалки от удара током. По факту смерти рыбака организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

Утром 1 сентября 60-летний мужчина вместе с родственниками рыбачил на пруду недалеко от села Алферьевка Пензенского района. Предварительно, при передвижении около водоема рыбак коснулся удочкой линии электропередач, находящейся на высоте более 6 м, в результате чего получил удар током. Мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Заречном Пензенской области днем 2 августа 51-летний мужчина в своей квартире устанавливал духовой шкаф. При подключении техники к розетке, которую мужчина монтировал самостоятельно, его ударило током. Супруга пострадавшего вызвала скорую медпомощь, но реанимационные мероприятия его не спасли.

Читайте также: Житель Пензенской области погиб при установке духового шкафа