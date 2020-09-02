Улан-Удэ, 2 сентября 2020, 06:08 — REGNUM Не успел стартовать новый учебный год, как в Бурятии разразился скандал вокруг школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, группа родителей учащихся обратилась к главе республики Алексею Цыденову.

Хам. Фрагмент картины Василия Григорьевича Перова. Дворник, отдающий квартиру барыне. 1865
Хам. Фрагмент картины Василия Григорьевича Перова. Дворник, отдающий квартиру барыне. 1865

По их словам, дети не хотят идти в школу из-за унижений со стороны директора. Как передаёт ГТРК «Бурятия», родители жалуются на хамское отношение со стороны руководителя заведения. По словам одной из матерей, в родительском чате появилось сообщение о том, что два класса должны собрать деньги на жалюзи.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании в деятельности образовательного учреждения, а также указанные в информации факты. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.