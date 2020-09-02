Владивосток, , 05:56 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал 3 сентября из-за надвигающегося супертайфуна «Майсак» освободить учеников от занятий в школе. Особенно в тех районах, где ожидаются сильные ливни и ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье синоптики напуганы супертайфуном «Майсак» и останутся дома

На юге и западе Приморья ожидаются ураганный ветер и сильные дожди.

«2 сентября сильные осадки начнутся во Владивостоке, Артёме, Фокино, Большом Камне, Хасанском, Надеждинском и Шкотовском районах. 3 сентября сильный дождь пройдёт в Уссурийске, Октябрьском, Хорольском и Ханкайском округах. Прогнозируются сильные осадки до 40 мм, в отдельных районах — свыше 50 мм. На реках произойдёт подъём уровня воды до 1,5 метра, на отдельных участках с выходом из берегов», — сказали в правительстве.

При этом основную угрозу представляет не дождь, а ураганный ветер — 37 метров в секунду.

3 сентября с утра стихия будет бушевать в Хасанском районе. К вечеру ураганный ветер ударит по Владивостоку, Артёму, Партизанску, Находке, Большому Камню, Фокино, Уссурийску, Лесозаводску, Дальнереченскому и Спасскому городским округам, Дальнереченскому району, Надеждинскому, Черниговскому, Спасскому и Кировскому районам, Ханкайскому, Пограничному, Октябрьскому и Хорольскому округам.

В заливе Петра Великого ожидаются волны от 4 до 5 метров. Большая вероятность аварий, обрыва линий электропередач, разрушений.

Спасатели предупреждают, что такого мощного ураганного ветра на побережье Приморья не было уже давно.

«Прошу министра ГО и ЧС Приморского края согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнётся самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома», — сказал Кожемяко.

В готовность приведены все службы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий супертайфуна.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики и спасатели Приморья рассылают предупреждения об ухудшении погоды, которое придёт в регион с тайфуном «Майсак». Идущий циклон с Корейского полуострова накроет край 2−4 сентября.