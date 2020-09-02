Кош-Агачский район, Алтай, , 05:47 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, во вторник, 1 сентября скончалась 73-летняя жительница Кош-Агачского района.

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Диагноз у неё подтвердился 24 августа, помимо COVID-19 у женщины развилась пневмонией.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 11 летальных случаев у пациентов с COVID-19, девять из них — от COVID-19, два — от иных причин», — отметили в штабе.

Напомним, Кош-Агач остаётся наиболее неблагополучным в регионе по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из-за этого ранее был введён запрет въезд и выезд с территории района. Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти республики отменили ограничения для обучающихся за пределами района и их сопровождающих.

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