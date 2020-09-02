Лос-Анджелес, США, , 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.

Инцидент произошел на высоте около 914 метров. Кроме экипажа этого лайнера, летевшего человека видели и с другого борта, по предварительным данным, принадлежавшем компании SkyWest.

В репортаже телеканала говорится, что к расследованию происшествия подключили Федеральное бюро расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди самолет авиакомпании Delta Airlines совершил аварийную посадку после столкновения с птицей.

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