Омск, , 06:19 — REGNUM В Марьяновском районе Омской области перевернулся легковой автомобиль с пьяным водителем, пострадали пять человек, включая двое детей. Об этом 2 сентября Госавтоинспекция Омской области сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие произошло после полуночи на грунтовой дороге «Марьяновка — Старая Шараповка», где на пятом километре водитель легкового автомобиля Toyota, молодой человек 2002 года рождения, который по версии ГИБДД не имел прав на вождение и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель и четыре пассажира «Тойоты» (молодые люди 2001 и 2002 годов рождения, две девочки 2005 года рождения) доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего началась проверка.