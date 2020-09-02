Улан-Удэ, , 05:36 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировал очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в улан-удэнском стационаре скончался пациент 67 лет.

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Заболевание COVID-19 у него осложнилось двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью 2−3 степени. Пациент находился на лечении 28 дней, половину из которых был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Перенёс инфаркт миокарда от 16.08.2020, страдал хронической болезнью почек с почечной недостаточностью, имелось кровотечение забрюшинное, остановленное оперативным путем 20.08.2020 . Причина смерти полиорганная недостаточность», — добавили в штабе.

Таким образом, общее число умерших носителей коронавируса в республике достигло 52. Как сообщало ИА REGNUM, на выходных скончались двое пациентов 80 и 89 лет.

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