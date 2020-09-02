Порт-Вила, , 05:18 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 34 километрах к востоко-северо-востоку от Порт-Орли. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 114,15 километров. Сообщений о пострадавших или повреждениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября землетрясение магнитудой 5,1 произошло у Южных Сандвичевых островов. Пострадавших не было.

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