Лондон, , 04:32 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в районе Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 56,094 градуса южной широты и 28,634 градуса западной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 115 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории Индонезии. Эпицентр находился в море в 44 километрах к северо-востоку от населенного пункта Бима. Пострадавших не было.

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