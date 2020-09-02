Владивосток, , 05:41 — REGNUM В Приморском крае сотрудники Дальневосточной оперативной таможни пресекли вывоз в Китай 711 корней дикорастущего женьшеня. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Гражданин Китая, намеревавшийся вывезти из страны стратегически важный ресурс на сумму около 14 млн рублей, задержан оперативниками, которые скрыто наблюдали за ним в течение нескольких суток.

По сообщению ведомства, нарушитель, намеревавшийся скрыто пробраться в Китай, «был задержан в лесополосе в Пограничном районе Приморского края», при этом у него отсутствовали какие-либо подтверждающие личность документ.

«Среди его вещей таможенники обнаружили GPS-навигатор с отмеченными в нём треками выхода к границе, а также приборы ночного видения. В сумке китайского гражданина находились более 8,5 кг (8,568 кг) дикорастущих корней женьшеня, что является крупным размером», — говорится в сообщении таможни.

В отношении гражданина Китая было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ «Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.