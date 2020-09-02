Санкт-Петербург, , 03:39 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в автобус на Синопской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе дома № 10 по Синопской набережной. Водитель легковушки Skoda врезался в автобус, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы. По случившемуся проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа водитель легкового автомобиля врезался в дерево в Башкирии. В результате ДТП погибли три человека, которые находились в салоне легковушки.

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