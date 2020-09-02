Сантьяго, , 01:48 — REGNUM Несколько зданий и дороги пострадали в результате землетрясения, произошедшего на севере Чили, сообщает чилийское министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за землетрясения пострадали несколько зданий, стоявших на холмах и у дорог. При этом критическая инфраструктура не пострадала. Также не было зафиксировано пострадавших в результате сейсмособытия.

«Уже прошло несколько афтершоков, и мы ожидаем еще несколько. Люди спокойны», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября землетрясение магнитудой 6,8 на территории Чили. Его эпицентр располагался в 102 километрах от Валлерана на глубине 35 километров.

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