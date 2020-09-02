Махачкала, , 00:44 — REGNUM Пожар в пятиэтажном жилом доме в Махачкале стал причиной гибели двоих детей и подростка, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Дагестану.

Горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже в доме на проспекте им. Гамидова. Погибшие, которые находились этажом выше, умерли от отравления продуктами горения. Пожар потушен, его площадь составила 50 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар в аварийном трехэтажном многоквартирном доме, жильцы которого были выселены. В ходе инцидента никто не пострадал.

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