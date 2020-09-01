Киев, , 22:52 — REGNUM Украинский спасатель пострадал при взрыве в ходе тушения пожара на территории Луганской области на подконтрольной ВСУ территории, сообщили 1 сентября в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Уточняется, что пожарные боролись с возгоранием травяного настила около посёлка городского типа Станица Луганская на подконтрольной Украине территории.

Во время этого процесса «произошла детонация неустановленного взрывоопасного предмета». Старший прапорщик гражданской защиты получил ранение и был госпитализирован.

Напомним, Станица Луганская граничит с Луганском (столицей ЛНР): посёлок и город разделяет река Северский Донец.

Читайте развитие сюжета: За месяц в Донбассе перехвачены три беспилотника украинских карателей