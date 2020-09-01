Ростов-на-Дону, , 21:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесли приговор ветврачу городской станции по борьбе с болезнями животных. Подсудимый признан виновным в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что в период с 2018 года по 2019 год ветврач передавал вышестоящему руководству взятки от представителей коммерческих фирм за непринятие мер при выявлении нарушений в их деятельности в сфере оборота продуктов животноводства. Общая сумма взяток превысила 250 тыс. рублей.

Суд лишил ветврача свободы на четыре года и шесть месяцев. Мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима. Его также лишили права в течение трёх лет заниматься ветеринарной деятельностью.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону ветврач был задержан в начале 2020 года. Его заподозрили в получении взятки. Затем появилась информация о задержании начальника городской станции по борьбе с болезнями животных, который стал фигурантом уголовного дела о взятках (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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