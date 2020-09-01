Салехард, , 21:10 — REGNUM На Ямале при пожаре во многоэтажном доме города Надыма погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием предварительно установлено, что 31 августа 2020 года в многоквартирном доме по улице Зверева города Надыма произошло возгорание в квартире на девятом этаже. Спасатели во время пожара эвакуировали женщину с тремя детьми, но пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи.

Назначена доследственная проверка причин трагедии, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз.