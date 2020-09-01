Киев, , 21:09 — REGNUM В Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского полицейские задержали мужчину с гранатой, сообщает 1 сентября официальный сайт Нацполиции в Киеве.

«В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой. Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управление полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования», — указано в сообщении.

Мужчина 1966 года рождения доставлен в одно из отделений полиции для выяснения всех обстоятельств и установления личности.

На данный момент решается вопрос о правовой квалификации этого инцидента.

С какой целью мужчина ходил с гранатой по правительственному кварталу Киева, пока не выяснено.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине после нацистского госпереворота 2014 года на руках у населения остаются сотни тысяч единиц боевого оружия. По некоторым данным, их число может доходить до 2,5 млн единиц.

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